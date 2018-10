RAI ITALIA * ‘ SOLDATI D’ITALIA ‘: IL RACCONTO DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DEI MILITARI ITALIANI IN ONDA DAL 3 NOVEMBRE

Presentato oggi al Maxxi in anteprima, nell’ambito della Festa del Cinema di Roma, il film “Soldati d’Italia”, 60 minuti col meglio di sei puntate realizzate per raccontare l’impegno e il lavoro dei militari italiani nelle missioni all’estero, in onda dal 3 novembre, in occasione della Festa delle Forze Armate, sui canali di Rai Italia negli Stati Uniti, Africa, Australia e Asia.

Ideato e prodotto da Rai Italia, il canale per gli italiani all’estero, la serie offre una fotografia di cui andare orgogliosi: le missioni internazionali degli oltre settemila soldati in aree fondamentali per la tenuta della stabilità nel pianeta. Nel film sono proprio loro a raccontarsi: truppe scelte che partono in missione volontariamente.

“Buona parte della reputazione positiva di cui gode il Paese al di fuori dei propri confini è dovuta all’impegno dei nostri militari in missioni internazionali. È un lavoro imponente di uomini, mezzi e geografie, che la televisione ha portato spesso all’attenzione del grande pubblico sull’onda delle breaking news, a partire da circostanze luttuose e coincidenze commemorative, con pochi approfondimenti.

Il ciclo ‘Soldati’ prova a colmare questa lacuna”, spiega il direttore di Rai Italia Marco Giudici. “In questo quadro, Rai Italia proprio per il potere simbolico che le appartiene, volendo contribuire ad accrescere l’immagine dell’Italia nel mondo, diventa il luogo privilegiato per una produzione che le grandi reti generaliste, pressate da copiose variabili di contesto come la competizione sugli indici di ascolto, non hanno l’agilità di poter varare rapidamente. Si tratta di un lavoro pregiato nella qualità delle immagini e dei testi, edito in italiano e in inglese, realizzato a costi contenuti grazie alla collaborazione istituzionale nelle fasi di allestimento ed esecuzione”.