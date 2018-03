RAI GULP * TEEN VOYAGER: PASSEGGIANDO NELLA REGGIA DI CASERTA GIACOBBO RACCONTERÀ LA FIABA DI CENERENTOLA

Torna “Teen Voyager”, il magazine condotto da Roberto Giacobbo, in onda sabato 24 marzo, alle ore 15 su Rai Gulp, e in replica mercoledì alle ore 16.

Passeggiando nella sontuosa Reggia di Caserta, Patrimonio Unesco, Giacobbo racconterà una fiaba tra le più care e amate dai bambini: Cenerentola.

Ma non si tratta della favola che tutti noi conosciamo, bensì della vera storia di Cenerentola, scritta da un autore campano del ‘600, Giambattista Basile che nel suo libro “lo cunto de li cunti” tradusse in dialetto napoletano un racconto popolare tramandato sin dall’antichità in centinaia di versioni provenienti da diversi continenti.

Lo intitolò “La gatta Cenerentola” storia di una fanciulla amatissima dal padre che dopo l’arrivo della matrigna e di ben 6 sorellastre si ritrova a far la sguattera coperta di stracci, fino all’arrivo di una fata che le fa dei doni prodigiosi.

A seguire, Roberto Giacobbo si inoltrerà nella foresta tropicale messicana alla ricerca di una misteriosa piramide nascosta per poi immergersi nei segreti di una grotta sommersa, un pozzo buio e profondo, un cenote ancora da esplorare. Durante l’immersione illustrerà un ritrovamento straordinario: ossa di animali e umane, resti di sacrifici che i Maya offrivano agli dei per propiziare la loro benevolenza.