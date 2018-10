RAI GULP * ‘ GULP MUSIC ‘: OSPITE DELLA NUOVA PUNTATA VALERIO SCANU, REDUCE DAL ‘ FINALMENTE LIVE TOUR ‘

Valerio Scanu è l’ospite della nuova puntata di “Gulp Music”, in onda sabato 6 ottobre, alle 17.55, su Rai Gulp. La trasmissione, condotta dal rapper e youtuber Shade, ospita il cantante Valerio Scanu, reduce dal “Finalmente Live Tour” e festeggerà a “Gulp Music” i suoi 10 anni di carriera. Per l’occasione presenterà uno show case esclusivo, dove eseguirà dal vivo alcuni dei suoi successi, tra cui “Inciampando dentro un’anima”. L’artista risponderà anche alle domande dei ragazzi, arrivate attraverso i social network di Rai Gulp.

In questa puntata anche i video di Maggie & Bianca Fashion Friends, The Kolors ft. J-Ax e Tini ft. Sebastian Yatra e Sfera Ebbasta. “Gulp Music” si potrà rivedere in replica anche la domenica, sempre alle 17.55 e su RaiPlay.Gulp Music è un programma di Marcello Villella, condotto da Shade. Per interagire con il programma www.raigulp.rai.it, Twitter @RaiGulp Facebook https://www.facebook.com/RaiGulp/