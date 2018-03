RAI FICTION * ANDREATTA: ” IL SUCCESSO ‘LA MOSSA DEL CAVALLO’ CONFERMA IL PATTO SPETTATORI-CAMILLERI “

‘La mossa del cavallo’ non ha vinto solo la partita di una serata televisiva: gli otto milioni di spettatori – con uno share che supera il 32% – hanno confermato un patto di fiducia e di affetto che li lega a un maestro del racconto come Andrea Camilleri, capace di dipanare le sue trame nella contemporaneità di Montalbano come nelle pieghe secolari della storia siciliana”. Ad affermarlo è Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction, commentando il successo di ascolti di ‘La mossa del cavallo’ trasmesso in prima serata ieri su Rai1.

“Ottimi in particolare – prosegue Andreatta – i risultati sul pubblico femminile (ragazze 8-14: 24,4% di share; donne 15-24: 26,7% di share), su quello ad alta scolarizzazione (laureati: 41,5% di share) e sul pubblico di abbonati alla pay-tv (26,8% di share)”. “‘La mossa del cavallo’ – spiega – è un’altra prova in un percorso di maturazione della fiction italiana, in cui si dimostra che il racconto storico può essere carico di modernità, in grado di coniugare la forte identità di un ambiente con una sensibilità che tocca corde profonde di umanità.

E’ il successo di un racconto che riesce ad essere popolare e a toccare tutte le fasce e tutti gli ambiti territoriali”. “Questa fiction costituisce dunque un altro, felice passo, sulla strada che, insieme a Palomar, lega la Rai e il pubblico nel nome di un autore-Paese e che, in questo caso, vede premiata una scelta di genere che, con la regia di Gianluca Tavarelli, si muove nel territorio del western con coloriture grottesche e iperrealiste, e conferma in Michele Riondino un attore di razza. Grazie Andrea Camilleri”, conclude.