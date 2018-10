RAI * ‘ FESTA DEL CINEMA DI ROMA ‘: IN PROGRAMMA ALL’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA DAL 18 AL 28 OTTOBRE

La Rai è ancora Main media partner della XIII Edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 18 al 28 ottobre 2018 presso l’Auditorium Parco della Musica, garantendo ampia copertura della manifestazione su tutte le sue piattaforme: reti, testate giornalistiche e web. Il canale tematico Rai Movie sarà la Tv ufficiale della manifestazione, seguirà i Red carpet e i Tv call più attesi in diretta streaming (www.raimovie.it) e racconterà sul canale 24 del digitale terrestre l’evento con rubriche quotidiane e settimanali.

Rai1 in particolare assicurerà un collegamento quotidiano dall’Auditorium, frutto della collaborazione tra il Tg1 ed Uno Mattina. Verranno commentati gli eventi della sera precedente e annunciati quelli del giorno successivo, con ospiti e servizi. Il magazine pomeridiano La Vita in Diretta realizzerà servizi e collegamenti dall’Auditorium Parco della Musica, dove si svolge la manifestazione, per raccontare e ascoltare in diretta i protagonisti dell’evento. Gigi Marzullo ospiterà molti dei protagonisti e analizzerà con i suoi ospiti i film nella trasmissione Cinematografo.

Per Radio2 e Radio3 saranno in campo soprattutto le trasmissioni Non è un paese per giovani ed Hollywood party. Quest’ultima trasmetterà in diretta dallo spazio espositivo della Rai, realizzato all’interno dell’Auditorium. Anche il programma Fahrenheit di Radio3 andrà in onda dallo stand Rai, che avrà un corner dedicato a Raiplay e un angolo per ospitare interviste e dirette di Tg e programmi. Un ledwall, posizionato all’esterno, in un confortevole dehors, mostrerà contenuti e promo editoriali dell’azienda.

Rai Movie come di consueto sarà sul red carpet con le interviste di Livio Beshir agli ospiti e fornirà un’offerta completa di tutto quanto presentato a Roma nei giorni dedicati al Cinema. In particolare, a partire dal 19 e fino al 27 ottobre Rai Movie trasmetterà una striscia quotidiana in seconda serata con la sintesi degli avvenimenti della giornata. La rubrica settimanale Movie Mag andrà in onda mercoledì 24 ottobre con una puntata speciale, tutta dedicata alla Festa del Cinema di Roma.

Le testate giornalistiche della Rai dedicheranno ampi spazi e approfondimenti alla Festa. In particolare Rainews24 sarà in diretta dall’Auditorium con i suoi inviati ed aprirà finestre dedicate durante la programmazione giornaliera.

Tutti i prodotti Rai saranno sempre disponibili sull’applicazione RaiPlay e saranno rilanciati sui social, a cura della direzione Digital.