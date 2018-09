RAI * ‘ BARCOLANA – TRIESTE ‘: DAL 5 AL 14 OTTOBRE RAI SPORT TRASMETTERÀ LA PIÙ AFFOLLATA REGATA INTERNAZIONALE DEL MONDO

La Rai sale a bordo della 50° edizione di Barcolana di Trieste per raccontare, ancora una volta come Main Media Partner, emozioni, suggestioni e protagonisti della più affollata regata internazionale del mondo organizzata dal Circolo Velico di Barcola e Grignano che l’anno scorso ha centrato il record di presenze superando quota 2.000 imbarcazioni in gara.

Anche quest’anno infatti la Rai sarà presente a Trieste per tutto il periodo della manifestazione, dal 5 al 14 ottobre quando dal molo Audace, dallo studio appositamente allestito, Rai Sport trasmetterà la regata conclusiva. Giulio Guazzini, di concerto con i colleghi della Tgr, condurrà la diretta dell’intera gara – su Rai Sport +HD e in simulcast su Rai3 (a diffusione regionale). La diretta sarà disponibile anche su Rai Play e sarà ritrasmessa in tutto il mondo da Rai Italia.

Il giorno prima, sabato 13 ottobre, tornerà con una puntata speciale live ‘lineablu’ (Rai1), in onda dal palco in piazza dell’Unità d’Italia per raccontare attraverso la voce di Donatella Bianchi e i suoi ospiti il grande spettacolo di Barcolana e il rapporto che lega da sempre uomini e mare. E sempre insieme a Rai1, grazie alle telecamere di UnoMattina ed altre trasmissioni della rete, verranno aperte delle finestre sul porto di Trieste con interviste, servizi giornalistici e approfondimenti.

A Trieste anche molteplici eventi collaterali, di cultura e di sport che precedono la gara finale. Un crescendo di immagini, voci e colori proposto al pubblico dai media partner Rai1, Rai Sport, Radio2, Rainews24 Tgr, Rai Friuli Venezia Giulia, e Radio Kids, con un’ampia copertura televisiva, radiofonica e social dell’intero evento con servizi, interviste e collegamenti nei loro programmi come nei Tg e Gr nazionali e regionali.

Rai Radio live, infine, sarà a Trieste per approfondire il rapporto unico che la città di Trieste e la sua gente ha con il mare e il mondo della vela. Proprio Rai Friuli Venezia Giulia, con la struttura in lingua Italiana, Radio1 a diffusione regionale, realizzerà i programmi del mattino o alternativamente del pomeriggio da Barcolana, approfondendo ogni giorno un tema inerente al mare, alle prospettive di lavoro offerte nel settore, alla sicurezza in mare, ai bambini e famiglia.

Nelle ultime due domeniche di settembre e nelle due prime di ottobre metterà in onda 4 sceneggiati radiofonici intitolati “Le Barcolane” e commissionati ad hoc per i 50 anni della manifestazione ad un’autrice locale. La Struttura in lingua slovena, sempre dallo studio allestito nel villaggio, nel corso di tre appuntamenti concentrati verso il fine settimana, incontrerà gli autori sloveni che hanno scritto di Barcolana e di Trieste: i partecipanti alla gara provenienti da oltre confine saranno i protagonisti dell’amichevole competizione con i velisti del Friuli Venezia Giulia.

Per vivere l’atmosfera e conoscere da vicino i protagonisti della grande kermesse, Radio2, emittente ufficiale della manifestazione, trasmetterà con i suoi conduttori dall’ampio studio all’interno del Villaggio Barcolana, proponendo interviste e collegamenti in diretta radio e via social. Ad animare il villaggio ospitalità, poi, non mancheranno dei dj set che verranno proposti al pubblico tra il 12 e il 14 ottobre. Il ricco programma di Radio2 per Barcolana prevede, infatti, venerdì 12 ottobre “Caterpillar” con la presenza di Massimo Cirri dalle 18.00 alle 20.00 e “Pascal” con Matteo Caccia dalle 22.30 alle 23.30 in diretta dalla postazione marittima.

Sabato 13 e domenica 14 sarà presente “Bella Davvero” con Costantino D’Orazio dalle 21.00 alle 22.00, mentre nei pomeriggi di venerdì 12 e sabato 13 sarà Matteo Caccia a intrattenere il pubblico con i suoi racconti di mare. Proprio all’interno del villaggio sarà presente uno stand di Radio2 dal quale verranno proposti collegamenti e dirette social, mentre nell’area esclusiva del Salone degli Incanti verranno miscelati sport, glamour e musica. Rai Radio2 sarà anche ‘in acqua’ e, con una squadra di conduttori, prenderà parte alla regata della domenica sostenendo la Barcolana fin dai primi giorni della manifestazione, a partire da sabato 6 ottobre con la diretta del concerto di Bob Sinclar da piazza dell’Unità di Trieste.

A Trieste sarà presente ancora una volta Radio kids, il nuovo canale web e digitale della Rai dedicato ai più piccoli, per seguire la ‘Barcolana junior’, proponendo uno spettacolo, note musicali e interviste ai giovani regatanti della gara che si disputerà nelle acque del golfo nei giorni precedenti la regata ufficiale. Non mancherà, infine, l’apporto di Rai Yoyo. Rai Play e RaiPlay Radio replicheranno immagini, suoni e video proposti sulle piattaforme tradizionali.