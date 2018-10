RAI * ‘ BARCOLANA 50 ‘: DOMENICA 14 OTTOBRE IN DIRETTA DAL GOLFO DI TRIESTE LA REGATA DEI RECORD

Domani, domenica 14 ottobre, sarà il ‘gran giorno’ per la regata più affollata del mondo, quella che è riuscita a superare – per numero di partecipanti – ogni competizione internazionale. E a raccontare la Barcolana sarà la Rai, a 360°, grazie alle dirette in simulcast della Tgr Friuli Venezia Giulia, RaiSport+Hd che, a partire dalle 9.45 proporranno tutti gli aspetti della festa triestina.

Così, dopo le attività di Rai Radio2 con Matteo Caccia e Caterpillar, quelle di Radio Kids e Rai Yoyo, i dj set proposti dal Molo Audace e i seguitissimi live su Rai1 di ‘Vita in diretta’ e ‘Lineablu’, anche i telegiornali apriranno delle finestre sulla Barcolana: il Tg1, il Tg2 e Rainews24 a cui si aggiungeranno gli aggiornamenti di Radio1. In acqua, invece, sull’imbarcazione di Radio2 ci sarà parte del cast della fiction ‘La porta rossa’.

Domani, ad anticipare la diretta in simulcast, RaiSport proporrà uno speciale firmato da Giulio Guazzini sulla Barcolana con rarissime immagini della 1° edizione e le voci di alcuni ‘giganti’ della vela made in Italy partendo da Straulino per arrivare a Pelaschier, Sciarrelli e Molinari. In audio anche Mitia Gialuz, Presidente del Circolo Barcola e Grignano.