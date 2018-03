RAI * ASSICURATO NEL CORSO DELL’EMERGENZA NEVE LA CORRETTA E PUNTUALE TRASMISSIONE DEI PROGRAMMI DI INFORMAZIONE

Rai ha assicurato nel corso dell’emergenza neve la corretta e puntuale trasmissione dei programmi di informazione con aggiornamenti in diretta all’interno dei principali contenitori del mattino di infotainment e dei notiziari delle testate.

Tg1, Tg2, Tg3 e Tg regionali, l’informazione di flusso di Rainews24 e del Giornale Radio hanno informato costantemente gli spettatori sulla situazione meteo e sulla viabilità.

Alcune trasmissioni di intrattenimento del mattino non sono potute andare in onda in diretta a causa delle difficoltà di spostamento e trasporto nella città di Roma. Al loro posto sono andate in onda puntate speciali registrate in precedenza.