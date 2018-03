(leggi le altre news di Opinione) RAI * ASCOLTI TV VENERDÌ 30 MARZO: GRANDE PARTECIPAZIONE PER LA ” VIA CRUCIS “, IN 4 MILIONI E MEZZO ALL’ASCOLTO Grande partecipazione ieri sera su Rai1 per la diretta dal Colosseo a Roma del Rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco. La celebrazione, trasmessa in mondovisione, è stata seguita da 4 milioni e mezzo di persone (4 milioni 473mila) con uno share del 19.1. Bene anche la programmazione di Rai1 che accompagnava la cerimonia: alle 20.30 lo speciale di “Porta a Porta” da titolo “Il massacro silenzioso dei cristiani” ha ottenuto uno share del 13 con quasi 3 milioni di spettatori (2 milioni 898mila); in seconda serata, invece, la puntata speciale “Le Croci del mondo” del programma “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, a cura di Rai Vaticano, è stata seguita da 2 milioni 102mila persone con uno share del 10.4. Risultati in linea su Rai2 per la puntata di “Nemo – Nessuno escluso” che ha raccolto 1 milione 282 mila spettatori e il 6.2 di share. Su Rai3 la seconda puntata di “Cyrano”, il nuovo programma di Massimo Gramellini e Ambra Angiolini, ha raccolto 637mila spettatori e uno share del 3.1. Da segnalare poi su Rai1 la seconda parte de “La Vita in diretta” seguita 1 milione 985mila persone con uno share del 17 e, a seguire, la nuova puntata di “Techetechetè” vista da 2 milioni 9mila persone (share 12.4). Sempre buoni risultati anche per l’informazione delle reti Rai: il TG1 delle 20, visto da 4 milioni 285mila spettatori, share 20.7; il Tg2 delle 13 seguito da 2 milioni 254mila spettatori, share 14.6; il TG3 delle 19 con 2 milioni 27mila spettatori e uno share del 12.9; le edizioni della Tgr delle 14 con 2 milioni 424mila spettatori e uno share del 15. Complessivamente le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata con 7 milioni 988mila spettatori e uno share del 34.5. (leggi le altre news di Opinione)

