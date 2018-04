RAI: ASCOLTI TV SABATO 31 MARZO * PER ” BALLANDO CON LE STELLE ” OLTRE 4 MILIONI DI SPETTATORI, ALLE RETI RAI L’INTERA GIORNATA

Nuovo appuntamento per “Ballando con le stelle”, il programma condotto da Milly Carlucci, in onda ieri sabato 31 marzo in prima serata su Rai1: la prima parte “Ballando…tutti in pista” è stata seguita da 4 milioni 20 mila spettatori con uno share di 16.8, mentre la seconda ha raccolto complessivamente 3 milioni 388 mila ascoltatori con il 18.2 di share.

Su Rai2 gli episodi di Ncis Los Angeles e Ncis New Orleans hanno ottenuto rispettivamente: 1 milione 321 mila spettatori con uno share del 5.4 e 1 milione 68mila e il 4.7 di share.

Su Rai3 il secondo speciale di “Ulisse”, condotto da Alberto Angela e dedicato all’Andalusia, ha totalizzato 1 milione 573 mila spettatori (6.8 di share).

Da segnalare nella mattina di Rai1 il risultato di “Linea Verde”, seguito da 2 milioni 166mila spettatori con uno share del 14.5; nel pomeriggio bene “Sabato italiano” condotto da Eleonora Daniele che nella seconda parte ha registrato 1 milione 710 mila ascoltatori e 11.6 di share.

Complessivamente le reti Rai si sono aggiudicate l’intera giornata con uno share del 32.7 e 3 milioni 709 mila telespettator