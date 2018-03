RAI * ASCOLTI TV DI SABATO 3 MARZO: OLTRE 3 MILIONI PER IL FILM DI RAI1, BENE GRAMELLINI, “PRESA DIRETTA” E “IL SABATO DELLA DS”

Sono stati 3 milioni e 299mila, con uno share del 14%, i telespettatori che hanno seguito, ieri, su Rai1, in prima serata, il film di Massimiliano Bruno “Gli ultimi saranno ultimi” con Paola Cortellesi e Alessandro Gassman.

Su Rai2 gli episodi di Ncis Los Angeles e Ncis: New Orleans, trasmessi in prime time, hanno raccolto rispettivamente 1 milione e 456 mila spettatori (share 5,7%) e 1 milione e 294 mila spettatori (share 5,4%).

Su Rai3 la puntata dal titolo “L’omeopatia serve?” di Presa Diretta, la trasmissione condotta da Riccardo Iacona, dedicata ieri alla medicina omeopatica, è stata seguita da 1 milione e 387mila spettatori (6,1% di share), mentre, in access prime time, sempre su Rai3, il programma di Massimo Gramellini “Le parole della settimana”, in onda alle 20.15, è stato visto da 1 milione e 586mila spettatori, con il 6,4% di share.

Vincente, sempre in access prime time, su Rai1 il game show “I soliti ignoti” con 4 milioni e 994mila spettatori e uno share del 20,1%.

Nel daytime di Rai1 in evidenza “Uno Mattina in famiglia” con un seguito di 1 milione e 834 mila telespettatori e il 24,5 % di share, “Linea Verde va in città”, che ha raggiunto 2 milioni e 365mila telespettatori, con uno share del 14,3% e “Linea Bianca”, che è stato visto da 2 milioni e 470mila spettatori, pari ad uno share del 12,5%.

Su Rai2, invece, “Mezzogiorno in famiglia” ha raccolto nella seconda parte 1 milione e 295mila spettatori, con uno share del 10.2%. Su Rai3 bene “Tv Talk”, il programma di Massimo Bernardini, che ha fatto registrare 1 milione e 427mila spettatori, con uno share dell’8,5%, mentre la seconda puntata di “Commissari – Sulle tracce del male”, in onda dopo mezzanotte, è stata vista da 562mila spettatori, con il 6,2% di share.

Per quanto riguarda l’informazione sportiva, infine, su Rai2, sono stati 1 milione e 123mila i telespettatori di “Dribbling” (share 5,6%), 653mila quelli che hanno seguito la telecronaca diretta delle “Strade Bianche” di ciclismo, dalle 14.45 alle 16.15 (share 3,8%), 708mila (share 4%) gli spettatori di “Novantesimo Minuto Serie B” e, infine, 1 milione e 327mila (share 6,7%) gli appassionati di calcio che hanno visto “Il sabato della Ds”, dedicato in larga parte al post partita Napoli-Roma.

Le reti Rai si sono aggiudicate l’intera giornata con una media del 34% di share e 4 milioni e 189mila spettatori.