RAI * ASCOLTI TV DI MERCOLEDÌ 8 MARZO: OLTRE 2,5 MILIONI PER ” È ARRIVATA LA FELICITÀ “, RECORD STAGIONALE PER ” CHI L’HA VISTO? “

Sono stati 2 milioni e 709mila, con uno share dell’11%, i telespettatori che hanno seguito, ieri, mercoledì 7 marzo, il terzo appuntamento con la fiction di Rai1 “È arrivata la felicità”.

La serata televisiva prevedeva su Rai2 due epidosi della serie “Ncis” – Unità Anticrimine, visti da 1 milione e 256mila spettatori, con uno share del 5,2%.

Su Rai3, infine, ancora un ottimo risultato per il programma di Federica Sciarelli “Chi l’ha visto?” che con 2 milioni e 573mila spettatori sale ancora rispetto alla scorsa settimana, e con uno share dell’11,1% realizza il proprio record stagionale.

In seconda serata, invece, “Porta a porta” su Rai1 si conferma il programma d’informazione più visto con 1 milione e 91mila spettatori e uno share dell’11,8%.

Da segnalare nel day time di Rai1 al mattino “Storie italiane” con 1 milione e 139mila spettatori e uno share del 20,6% e “Buono a sapersi” con 1 milione e 34mila e il 14,7%, mentre nel pomeriggio bene “Zero e lode” con 1 milione e 883mila spettatori e il 12% di share, e la seconda parte de “La vita in diretta” con 2 milioni e 216mila e il 16% di share.

Nel preserale “L’Eredità”, il quiz di Rai1 condotto da Fabrizio Frizzi, è stato visto da 5 milioni e 324mila spettatori, con uno share del 25%, mentre su Rai3 “#cartabianca” ha ottenuto il gradimento di 1 milione e 526mila spettatori, pari al 10% di share.

Come sempre grande attenzione per l’informazione Rai: il Tg1 delle 20 ha registrato 5 milioni e 878mila spettatori e uno share del 24%, il Tg2 delle 13 2 milioni e 303mila spettatori e il 15,5% e il Tg3 delle 19 è stato seguito da 2 milioni di telespettatori, con il 10,6% di share: le edizioni regionali delle 14, a cura della Tgr, hanno ottenuto 2 milioni e 596mila spettatori, con il 16% di share.

Sono stati, invece, 520mila gli appassionati di ciclsimo che hanno visto, su rai3,l la prima tappa della Tirreno-Adriatico, la cronosquadre di Lido di Camaiore vinta dalla Bmc.

Per quanto riguarda i canali specializzati, infine, da segnalare Rai YoYo, che tra le 7 e le 9 è stato il quarto canale nazionale free-to-air per share, con una notazione particolare per il cartoon, esclusiva Rai, “Le storie di Masha”: l’episodio in onda alle 10 è stato visto da 185mila spettatori, con uno share del 3,3%.