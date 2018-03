RAI * ASCOLTI TV MARTEDÌ 27 FEBBRAIO: LA FICTION ” È ARRIVATA LA FELICITÀ ” VISTA DA 3 MLN DI SPETTATORI

From the web

News immediate non mediate!

Nel daytime di Rai1 “Unomattina” condotto da Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi ha registrato uno share del 20.5% e 1 milione 247 mila spettatori, mentre nel pomeriggio “Ballando on the road” ottiene 1milione e 817 mila spettatori (10.8%) e la seconda parte de “La vita in diretta” è stata seguita da 2 milioni 245 mila spettatori con uno share del 15%. Bene su Rai2 “Detto Fatto” con il 7,5% di share e 1 milione 146 mila spettatori e su Rai3 “Geo”, che ha raggiunto 1 milione 827mila spettatori con 11.9% di share.

In prima serata su Rai1 ieri, martedì 27 febbraio, la fiction “E’ arrivata la felicità” è stata seguita da 2 milioni 993 mila spettatori, con uno share del 12.1%. Il primo episodio della serie interpretata da Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria dal titolo “Quando volevi solo essere normale” ha totalizzato 3 milioni 362 mila spettatori e uno share del 12,1%, mentre il secondo episodio “Quando mi hai preso per mano” ha raggiunto 2 milioni 681 mila spettatori, con uno share del 12%.