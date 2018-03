RAI * ASCOLTI TV MARTEDÌ 13 MARZO: LA FICTION ‘ È ARRIVATA LA FELICITÀ ‘ HA OTTENUTO UNA MEDIA DI 2,8 MLN DI SPETTATORI

I due nuovi episodi della fiction “E’ arrivata la felicità” trasmessa su Rai1 ieri, martedì 13 marzo, hanno ottenuto una media di 2 milioni 821 mila spettatori e uno share dell’11.7: in particolare il primo episodio ha realizzato 3 milioni 147 mila e l’11.5, mentre il secondo ha segnato 2 milioni 581 mila con l’11.9.

Su Rai2 crescono gli ascolti di “Stasera tutto è possibile” che realizza 1 milione 919 mila spettatori e l’8.4 share.

Bene anche su Rai3 #Cartabianca” che ha segnato 1 milione 261 mila spettatori e il 5.5 di share e ottiene il secondo miglior risultato di questa stagione.

Ottimo risultato nel preserale per “L’Eredità” con 5 milioni 707 mila spettatori e uno share del 27.4 e nell’access prime time per “I soliti ignoti il ritorno” con 5 milioni 289 mila e il 19.1 e su Rai2 per “Quelli che…dopo il Tg” con 1 milione 741 mila e il 6.3. Sempre molto bene in seconda serata “Porta a porta” con 1 milione 127 mila e l’11.3.

Tra i canali digitali specializzati Rai Yoyo è stato il quarto canale in assoluto tra le 7.00 e le 9.00 con 2.6 di share, mentre alle 20.04 il cartone “Minni toons” ha segnato 428 mila spettatori. Berne anche su Rai5 alle 21.00 il film “Two lovers” con 283 mila e l’1.1.

Complessivamente le reti Rai si aggiudicano l’intera giornata con 3 milioni 816 mila spettatorieuno share del 35.5.