RAI * ASCOLTI TV LUNEDÌ 7 MAGGIO: ” IL CAPITANO MARIA ” CON VANESSA INCONTRADA HA SUPERATO I 7 MILIONI DI SPETTATORI

Straordinario risultato per l’esordio della nuova fiction “Il capitano Maria” con Vanessa Incontrada che ieri, lunedì 7 maggio, ha superato 7 milioni di spettatori: sono stati esattamente 7 milioni 32 mila con uno share del 28.5 coloro che hanno seguito le vicende del nuovo capitano dei Carabinieri diviso tra famiglia e lotta al crimine.

È stata la fiction più vista degli ultimi due mesi, con picchi del 33 di share e oltre 13 milioni e mezzo di contatti che hanno seguito la puntata oltre la metà del tempo.

Molto bene in seconda serata il programma di Fabio Fazio “Che fuori tempo che fa” con 1 milione 771 mila spettatori e uno share del 15.3.

La serata televisiva prevedeva su Rai2 il film “Attacco al potere” che ha realizzato 1 milione 343 mila spettatori e uno share del 5.5.

Su Rai3 ottimo risultato per “Report” che ha sfiorato i 2 milioni di spettatori (esattamente 1 milione 942 mila e il 7.7 di share) ottenendo il suo record stagionale di ascolti. Bene in seconda serata anche il primo appuntamento con il programma di Massimo Recalcati “Lessico Famigliare” che ha raggiunto il 5.4 di share e 860 mila spettatori.

Da segnalare sempre su Rai3 l’esordio di “Be happy”, venti minuti all’insegna del divertimento e della satira, con Paola Minaccioni e Marco Presta, che ha segnato 1milione 66 mila eil 4.5.

Tra i canali digitali specializzati RaiYoyo si conferma quarto canale in assoluto tra le 7 e le 9 con il 3 di share, mentre alle 19.31 “I racconti di masha” sono stati visti da 456 mila piccoli spettatori.

Grandissimo successo per il Gruppo Rai che stravince con il 42.60 di share e 11 milioni 50 mila spettatori in prima serata, il 40.45 e 4 milioni 970 mila in seconda serata e il 38.35 e 3 milioni 894 mila nell’intera giornata.