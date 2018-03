RAI * ASCOLTI TV LUNEDÌ 5 MARZO: GRANDE SEGUITO PER PORTA A PORTA SULLE ELEZIONI POLITICHE, HA OTTENUTO 3,6 MLN DI SPETTATORI

Ottimi ascolti in prima serata su Rai1 per la puntata speciale di Porta a porta sulle elezioni politiche, in collaborazione con il Tg1, che ha ottenuto 3 milioni 693 mila spettatori con il 14.5 di share.

Su Rai2, sempre in prima serata il telefilm della serie “Hawaii five -0” è stato visto da 1 milione 288 mila spettatori con il 5.2 di share. Da segnalare sempre su Rai2, l’ottimo esordio in access prime time per la striscia, “Quelli che…dopo il Tg”, condotta da Luca e Paolo, che ha registrato 1 milione 787 mila spettatori con il 6.1 di share. Su Rai3 il film “Vita di Pi” è stato seguito da 1 milione 472 mila spettatori con il 5.8 di share.

Grande interesse per tutta la giornata per i programmi d’informazione che si sono occupati dei risultati delle elezioni. In particolare lo “Speciale Tg1” delle 14.00 ha avuto un seguito di 2 milioni 229 mila spettatori con il 14.1 di share mentre già dalla mattina, dalle 6 alle 11, l’informazione offerta da Speciale Unomattina era stata seguita da un 1 milione 680 mila spettatori con il 24 di share. Su Rai2 le edizioni speciali del Tg2 delle 10 e delle 16.30 hanno ottenuto rispettivamente 557 mila spettatori (6.1%) e 719 mila (5.1%).

Molto seguita anche l’informazione su Rai3, a partire da “Speciale Elezioni” delle 16.50 con 1 milione 339 mila spettatori e l’8.5 di share, mentre l’appuntamento in seconda serata è stato visto da 793 mila spettatori (6.5 di share). Sempre su Rai3, nella mattinata la puntata Agorà era stata vista da 932 mila spettatori con l’11 di share. Alle 15 lo speciale Elezioni a diffusione regionale ha ottenuto 893 mila spettatori con il 5.6%.

Molto seguite anche le edizioni principali dei telegiornali: il TG1 delle 20 ha raggiunto 6 milioni 614 mila spettatori e uno share del 25.3; il TG2 delle 13 ha segnato 2 milioni 798 mila e il 15.5; il TG3 delle 19 ha ottenuto 2 milioni 459 mila e l’11.7. Le reti Rai si sono aggiudicate l’intera giornata con 4 milioni 532 mila spettatori e il 35.6.