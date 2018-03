RAI * ASCOLTI TV LUNEDÌ 26 FEBBRAIO: 8 MLN DI SPETTATORI PER ” LA MOSSA DEL CAVALLO ” ANCORA BENE ” STORIE ITALIANE ” E ” LA VITA IN DIRETTA “

Straordinario risultato di ascolti per “La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata”: il film tv tratto dal romanzo storico di Andrea Camilleri ha sfiorato ieri gli 8 milioni di spettatori (7 milioni 996 mila) con il 32.3 share ed è stato il programma più visto dell’intera giornata.

Si tratta anche del prodotto Rai Fiction più seguito di questa stagione dopo “Il Commissario Montalbano”. Molto bene a seguire anche il programma di Fabio Fazio “Che fuori tempo che fa” con 1 milione 808 mila spettatori e uno share del 18.2.

Su Rai2 la serata televisiva prevedeva le “Conferenze Stampa” in vista delle prossime Elezioni Politiche del 4 marzo: le quattro Conferenze hanno raggiunto rispettivamente 614 mila spettatori e il 2.1; 354 mila e l’1.3; 457 mila e l’1.8 e 422 mila e il 2.1.

Su Rai3 il film “Litigi d’amore” ha segnato 1 milione 155 mila spettatori e uno share del 4.3.

“Soliti ignoti il ritorno” si conferma leader della fascia dell’access prime time con 5 milioni 951 mila spettatori e il 20.7 di share

Nel day time di Rai1 altro ottimo risultato in mattinata per “Storie italiane” con il 21.6 e 1 milione 615 mila spettatori, mentre nel pomeriggio la seconda parte de “La vita in diretta” ha raggiunto 2 milioni 347 mila e il 15.1.

Nettissima vittoria delle reti Rai in prima serata con 11 milioni 65 mila spettatori e uno share del 39.3; in seconda serata con 4 milioni 843 mila e il 37.6 e nell’intera giornata con 4milioni 606 mila eil 37.8.