RAI * ASCOLTI TV GIOVEDI 22 FEBBRAIO: SEMPRE VINCENTE DON MATTEO CON 6,7 MLN DI SPETTATORI

Nella fascia pomeridiana di Rai1 in evidenza la “La vita in diretta” che nella seconda parte ha totalizzato 2 milioni 86 mila spettatori e il 14.7 di share, mentre su Rai3 #Cartabianca ha ottenuto un seguito di 1 milione 462 mila spettatori con il 9 di share.

Ancora grandi ascolti per “Don Matteo”, la fiction di Rai1 proposta ieri, giovedì 22 febbraio in prima serata, che con 6 milioni 705 mila spettatori e il 27.9 di share si aggiudica il prime time. Il primo episodio “Ancora bambina” è stato visto da 7 milioni 288 mila persone (share del 26.8 per cento), mentre “Scegli me!” ha avuto 6 milioni 247 mila spettatori (29 per cento di share).