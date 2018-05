RAI * ASCOLTI TV DOMENICA 6 MAGGIO: FAZIO VINCE ANCORA LA PRIMA SERATA, BENE GIRO, LINEA VERDE E MEZZ’ORA IN PIÙ

“Che tempo che fa” condotto da Fabio Fazio, su Rai1, vince ancora il prime time con 4 milioni 93 mila spettatori e il 17 di share, risultando il programma più visto della serata. A seguire va molto bene anche “Che tempo che fa – Il Tavolo”, seguito da 2 milioni e 289 mila spettatori, con il 15 di share.

Su Rai2 il telefilm “Ncis Unità Anticrimine” ha ottenuto 2 milioni 104 mila spettatori, share 8.3 e l’episodio di “Instinct”, a seguire, ha fatto registrare 1 milione 826 mila spettatori e il 7.8.

Su Rai3 il programma “Sono innocente”, condotto da Alberto Matano, è stato visto da 780 mila spettatori, share 3.4.

Nel preserale di Rai1 “L’Eredità” vince ancora, totalizzando 3 milioni 967 mila spettatori, con il 22.5.

Per quanto riguarda la programmazione sportiva su Rai2, bene nel pomeriggio l’ultima tappa in Israele del “Giro d’Italia”, vista da 1 milione 693 mila spettatori, 11.7 di share. “Novantesimo minuto”, sempre nel pomeriggio, ha ottenuto 1 milione 581 mila spettatori con l’11.3, mentre in seconda serata “La Domenica sportiva” ha fatto registrare 1 milione e 25 mila spettatori, share 7.7.

Da segnalare su Rai1 “Linea verde”, che supera i 3 milioni di spettatori (3 milioni 45 mila), share del 20.3 e la prima parte di “Domenica In” con circa due milioni di telespettatori (1 milione 977 mila) e il 12.1 di share.

Nel pomeriggio di Rai3 molto bene “Mezz’ora in più”, condotto da Lucia Annunziata, ha ottenuto 1 milione 675 mila spettatori e il 10.3.

Complessivamente, le reti Rai si aggiudicano la prima serata con il 35.5 di share e 8 milioni 592 mila spettatori e l’intera giornata con il 36.1 e 3 milioni 989 mila spettatori.