RAI *ASCOLTI TV DOMENICA 27 MAGGIO: ‘CHE TEMPO CHE FA’ CONDOTTO DA FABIO FAZIO OTTIENE 3,2 MILIONI DI SPETTATORI

“Che tempo che fa” condotto da Fabio Fazio, su Rai1, ottiene nella prima serata di ieri, domenica 27 maggio, 3 milioni 289 mila spettatori e il 14.3 di share. A seguire “Che tempo che fa – Il Tavolo” ha ottenuto 1 milione 759 mila spettatori e l’11.8.

Sempre in prima serata, su Rai2 il telefilm “N.C.I.S. Unità Anticrimine” è stato visto da 1 milioni 199 mila spettatori, pari ad uno share del 5.5, mentre su Rai3 il programma “Un giorno in pretura” condotto da Roberta Petrelluzzi, è stato visto da 712 mila spettatori, con uno share del 3.2.

Da segnalare l’Edizione straordinaria del Tg1 dalle 18.45 alle 19.55, che è stata seguita da 1 milione 928 mila spettatori e uno share del 12.8

Per quanto riguarda la programmazione sportiva su Rai2, altro grande ascolto, nel pomeriggio, per la tappa del “Giro d’Italia” vista da 1 milioni 721 mila spettatori, pari al 13.2 di share.

Da segnalare, inoltre, su Rai1 “Linea verde”, con 2 milioni e 782 mila spettatori (share del 20.3), la prima parte di “Domenica In” con quasi 2 milioni di spettatori (per la precisione 1 milione 929 mila) e il 13 di share e in seconda serata “Speciale TG1 con l’8.8 di share. Nel pomeriggio di Rai3, infine, bene “Mezz’ora in più”, condotto da Lucia Annunziata, che ha ottenuto 1 milione e 535 mila spettatori, con il 10.4 di share.

Complessivamente il Gruppo Rai si aggiudica la prima serata con 7 milioni e 450 mila spettatori e il 32.6 di share e l’intera giornata con il 33.5 e una media di 3 milioni e 478 mila.