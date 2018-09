(leggi le altre news di Opinione) RAI * ASCOLTI TV DOMENICA 16 SETTEMBRE, QUASI 5 MILIONI PER LA VITA PROMESSA, GRANDE PARTENZA PER DOMENICA IN. AL GRUPPO RAI PRIMA, SECONDA SERATA E INTERA GIORNATA Quasi 5 milioni per la nuova fiction di Rai1 dal titolo “La Vita Promessa”, con Luisa Ranieri, che ha ottenuto in prima serata 4 milioni 904 mila spettatori e il 23,5 di share, risultando il programma più visto dell’intera giornata. Su Rai2 fa registrare ancora ottimi ascolti il mondiale di pallavolo: la vittoria dell’Italia sulla Repubblica Dominicana è stata seguita da 2 milioni e 87 mila spettatori, con il 9,4 di share. Bene su Rai3 anche “Amore criminale”, condotto da Veronica Pivetti, che ha fatto registrare 1 milione 32 mila spettatori e il 4,9 di share. Da segnalare nell’access prime time su Rai1 gli ascolti delle ultime puntate di “Techetechetè”, che ha chiuso con 4 milioni 804 mila spettatori e uno share del 21,9, e nel preserale di “Reazione a Catena” con 4 milioni 33 mila spettatori e il 25.2. Nel day time, ottima partenza per Mara Venier: “Domenica In” risulta il programma più visto del pomeriggio con la prima parte seguita da 2 milioni 477 mila persone con il 16,7 di share e la seconda che ha ottenuto 2 milioni 142 mila e il 16,5. Bene anche la partenza della nuova edizione di “Linea Verde” con Daniela Ferolla e Federico Quaranta che ottiene 2 milioni 661 mila spettatori e il 20,7 di share. Per quanto riguarda la programmazione sportiva su Rai2, la partenza di “Quelli che” è stata seguita da 960 mila spettatori, con il 7,1 e buon esordio nella nuova collocazione per “Dribbling” con 737 mila e il 6,2. La nuova stagione di “90esimo Minuto” ottiene nella seconda parte 1 milione 117 mila spettatori e il 7,2 di share, mentre in seconda serata “La Domenica Sportiva” è stata seguita da 1 milione 182 mila spettatori, con l’8 di share. Netta vittoria delle reti Rai in prima serata con 8 milioni 858 mila spettatori e uno share del 40,3, in seconda serata con 3 milioni 468 mila e il 34.2 e nell’intera giornata con 3 milioni 678 mila e il 37.4 (leggi le altre news di Opinione)

