RAI * ASCOLTI TV DOMENICA 13 MAGGIO: ‘CHE TEMPO CHE FA’ SI AGGIUDICA LA PRIMA SERATA CON 3,4 MLN, BOOM DI ASCOLTI PER IL GIRO SUL GRAN SASSO

“Che tempo che fa” condotto da Fabio Fazio, su Rai1, vince ancora la prima serata, con 3 milioni e 464mila spettatori (14,6% di share), risultando il programma più visto del prime time televisivo di ieri, domenica 13 maggio. A seguire bene anche “Che tempo che fa – Il Tavolo”, seguito da 2 milioni e 66mila spettatori, con il 13,4% di share.

Sempre in prima serata, su Rai2 il telefilm “N.C.I.S. Unità Anticrimine” è stato visto da 1 milione e 905mila spettatori, pari ad uno share del 7,7%, mentre l’episodio di “Instinct”, a seguire, ha fatto registrare 1 milione e 561mila spettatori, con il 6,8%, mentre su Rai3 il programma “Sono innocente”, condotto da Alberto Matano, è stato visto da 685mila spettatori, con uno share del 3,1%.

Nel preserale di Rai1, invece, “L’Eredità” si è confermato il programma più visto della fascia oraria, totalizzando 3 milioni e 580mila spettatori, con il 20,4% di share.

Per quanto riguarda la programmazione sportiva su Rai2, grandissimo ascolto, nel pomeriggio, per la nona tappa del “Giro d’Italia”: la vittoria di Simon Yates a Campo Imperatore è stata vista da 2 milioni e 329mila spettatori, pari al 15,7% di share: è il dato più alto, finora, fatto registrare dalla corsa rosa.

Per quanto riguarda il calcio, invece, “Novantesimo minuto”, sempre nel pomeriggio, ha ottenuto 1 milione e 288mila spettatori, con il 9,2% di share, mentre in seconda serata “La Domenica sportiva”, dedicata in larga parte al settimo scudetto consecutivo della Juventus, è stata vista da 1 milione e 282mila spettatori, pari ad uno share del 9,8%.

Da segnalare, inoltre, su Rai1 “Linea verde”, con 2 milioni e 706mila spettatori (share del 19,8%) e la prima parte di “Domenica In” con oltre 2 milioni di telespettatori (per la precisione 2 milioni e 21mila) e il 13,2% di share.

Nel pomeriggio di Rai3, infine, bene “Mezz’ora in più”, condotto da Lucia Annunziata, che ha ottenuto 1 milione e 295 mila spettatori, con l’8,4% di share.

Complessivamente, le reti Rai si sono aggiudicate sia la prima serata, 7 milioni e 617mila spettatori e il 32,1% di share, sia l’intera giornata con il 35,6% di share e una media di 3 milioni e 830mila spettatori.