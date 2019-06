RAI 5 * “WILD SCANDINAVIA“: « DALLE VERDEGGIANTI FORESTE A SUD, ATTRAVERSO MONTI E GHIACCIAI »

Wild Scandinavia. La foresta. Dalle verdeggianti foreste a Sud, attraverso monti e ghiacciai, percorrendo la lunga costa norvegese fino al gelido Nord artico delle isole Svalbard, si estende la regione più a Nord dell’intera Europa: la Scandinavia. Qui vivono creature che è quasi impossibile raggiungere, ma che i film maker Arne Nævra e Torgeir Lande sono riusciti a “catturare” nella serie “Wild Scandinavia”, in onda da martedì 11 giugno alle 14.00 su Rai5.

La serie racconta la storia di questa terra remota e i suoi colori, documentando in ogni episodio la grande diversità della fauna selvatica che abita foreste, montagne, coste. Il paesaggio al centro del primo episodio è la foresta: qui una femmina e tre cuccioli emergono dal letargo nella luce del sole primaverile. La priorità per la madre è trovare il cibo e in fretta, o i suoi cuccioli moriranno di fame. I due documentaristi Arne Nævra e Torgeir Lande hanno studiato la fauna e la flora selvatica in questa regione per molti anni, sopportando condizioni difficili e riprendendo scene mai girate prima d’ora.