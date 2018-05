RAI 5 * WILD ITALY: ” LE ALPI TORNANO SELVAGGE “, IL PROGRAMMA IN ONDA GIOVEDÌ 3 MAGGIO

A causa dello spopolamento delle aree montane, in cinquanta anni la superficie forestale dell’Italia è aumentata quasi del dieci per cento. Cosa comporta questo fenomeno in termini di ecologia, biodiversità, espansione dei grandi animali? Lo spiega il documentario “Le Alpi tornano selvagge” della serie “Wild Italy”, in onda giovedì 3 maggio alle 14.45 su Rai5.

Le regioni alpine tornano a popolarsi di grande fauna, compresi i superpredatori (lupo, orso e lince) che erano scomparsi da secoli e che grande impatto hanno sul bestiame; gli ungulati danneggiano le colture, spesso specializzate e preziose, delle valli alpine.

Senza dimenticare che la catena alpina rappresenta comunque uno dei maggiori serbatoi di biodiversità a livello mondia