RAI 5 * ‘ TRANS EUROPE EXPRESS ‘: LE TAPPE DI QUESTO VIAGGIO SONO ROMANIA, SVIZZERA, PAESI BALTICI, ITALIA (DA GENOVA AL BRENNERO) E PAESI BASSI

Michael Portillo, giornalista ed ex uomo politico britannico, oggi popolare volto della Bbc, prosegue la sua avventura in treno attraverso l’Europa, alla scoperta di nuove regioni, città e culture, lungo gli itinerari ferroviari proposti dalla Bradshaw’s Continental Railway Guide.

Nella quinta stagione della serie “Trans Europe Express”, in onda da martedì 23 ottobre alle 20.15 su Rai5, racconta un periodo di grandi cambiamenti in Europa, quando imperi e famiglie reali stanno per essere spazzati via da tensioni nazionali che porteranno, tra le altre cause, al primo grande conflitto del ‘900. Portillo completerà così il ritratto dell’Europa del 1913 per capire l’Europa di oggi.

Le tappe di questo viaggio sono Romania, Svizzera, Paesi Baltici, Italia (da Genova al Brennero) e Paesi Bassi, con una puntata anche “extraeuropea”, in uno dei paesi del Maghreb: il Marocco. Prima tappa del viaggio è la tratta ferroviaria dalla Transilvania al Mar Nero.