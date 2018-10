RAI 5 * ‘ TRANS EUROPE EXPRESS ‘: LA TORRE PENDENTE, PUCCINI, BOLOGNA E LO SCRITTORE DAVID HERBERT LAWRENCE SONO I PROTAGONISTI DEL VIAGGIO DI MICHAEL PORTILLO

La Torre Pendente, Puccini, Bologna e lo scrittore David Herbert Lawrence sono i protagonisti del viaggio di Michael Portillo, nel nuovo episodio della serie “Trans Europe Express” in onda mercoledì 17 ottobre alle 20.15 su Rai5.

Seguendo gli itinerari e i suggerimenti di una famosa guida ferroviaria uscita nel 1913, la Bradshaw’s Continental Railway Guide, Portillo, giornalista ed ex politico britannico, parte in treno per la Toscana e visita Pisa e Lucca, ambita meta degli stranieri appassionati di opera e di Puccini. Sulle tracce di David Herbert Lawrence, arriva poi – dopo una sosta a Bologna – sul Lago di Garda, dove lo scrittore lavorò ai suoi principali romanzi.