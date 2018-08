RAI 5 * SABATO CLASSICA – OMAGGIO A RICCARDO MUTI: IN PROGRAMMA LA FORZA DEL DESTINO, IL CORO DEGLI ZINGARI, IL TROVATORE, UN BALLO IN MASCHERA, MACBETH E LA TRAVIATA

Rai Cultura chiude il ciclo di concerti dedicati a Riccardo Muti in occasione del suo 77° compleanno con “Le vie dell’amicizia 2013”, concerto che il Maestro ha diretto nella cittadina di Mirandola per le zone terremotate dell’Emilia.

L’evento, che Rai Cultura propone per lo spazio “Sabato classica” in onda il 18 agosto alle 7.20 e in replica alle 19.15 su Rai5, è stato organizzato nel 2013 nell’ambito del Ravenna Festival e vede il Maestro alla direzione dell’Orchestra giovanile Luigi Cherubini e dell’Orchestra giovanile italiana, con gli allievi dell’Istituto musicale di Modena e Carpi e cinque corali emiliane.

In programma l’Inno di Mameli e un repertorio tutto verdiano: da “La forza del destino” al “Coro degli zingari” de “Il trovatore”, e brani da “Un ballo in maschera”, dal “Macbeth”, da “La traviata”. Nel finale le note di “Va, pensiero” dal “Nabucco”.

Il concerto appartiene al progetto “Le vie dell’Amicizia”, “pellegrinaggi” musicali che dal 1997 toccano ogni anno diverse città del mondo, divenute luoghi “simbolo” della storia recente. A guidare questi viaggi, ambasciatore di cultura, è da sempre Riccardo Muti con orchestre e cori che, nello spirito di fratellanza che anima il progetto e a testimonianza dell’universalità del linguaggio musicale, in ogni occasione accolgono tra le proprie fila musicisti della città meta del viaggio.