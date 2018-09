RAI 5: ‘ QUARTET ‘: UN FILM FIRMATO DUSTIN HOFFMAN, CON MAGGIE SMITH, ALBERT FINNEY, TOM COURTENAY, BILLY CONNOLLY, PAULINE COLLINS E SHERIDAN SMITH

A Beecham House, residenza per musicisti e cantanti lirici in pensione, ferve l’eccitazione per l’arrivo di una nuova ospite: la celebre Jean Horton. Tra gli ospiti, però, c’è anche chi non è contento di questo arrivo. Un tempo, infatti, Reginald Paget, Wilfred Bond e Cecily Robson facevano parte di un quartetto di canto che, dopo l’abbandono della stessa Jean per una carriera da solista, si è sciolto. Oltretutto, il successo di Jean ha provocato anche il suo divorzio da Reginald.

La forzata convivenza riuscirà a risanare i rapporti tra loro, anche in vista del concerto di gala che si terrà a breve a Beecham House? È il film di Dustin Hofmann “Quartet”, con Maggie Smith, Albert Finney, Tom Courtenay, Billy Connolly, Pauline Collins, Sheridan Smith, in onda martedì 11 settembre alle 21.15 su Rai5. La pellicola è una trasposizione cinematografica di una pièce teatrale di Ronald Harwood, qui anche sceneggiatore, e segna il debutto alla regia di Hoffman, all’età di 75 anni. Il film ha ottenuto 1 candidatura a David di Donatello e 1 candidatura a Golden Globes.