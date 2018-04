RAI 5 * MUSIC ICONS – THE DUETS: IN ONDA MERCOLEDÌ 2 MAGGIO UNA DELLE VOCI PIÙ CELEBRI DELLA LIRICA, QUELLA DI LUCIANO PAVAROTTI

Rai Cultura celebra una delle voci più celebri della lirica, quella di Luciano Pavarotti, e lo ricorda nella sua veste più rock con “Pavarotti. The Duets”, in onda mercoledì 2 maggio alle 21.15 su Rai5. Un repertorio di celebri duetti cui il Maestro Pavarotti ha dato vita nella sua città natale, Modena, a sostegno delle Nazioni Unite.

A interpretarli insieme al tenore, celebri personaggi della musica pop e rock: Bryan Adams “‘O Sole Mio”, Andrea Bocelli “Notte ‘E Piscatore”, Bon Jovi “Let It Rain”, Bono/The Edge/Brian Eno “Miss Sarajevo”, James Brown “It’s a Man’s World”, Mariah Carey “Hero”, Eric Clapton “Holy Mother”, Sheryl Crow “Là Ci Darem La Mano”, Celine Dion “I Hate You When I Love You”, Eurythmics “There Must Be An Angel”, Elton John “Live Like Horses”, Lionel Richie “The Magic Of Love”, Sting “Panis Angelicus”, Zucchero “Miserere”.