RAI 5 * ‘ LUNGO IL FIUME E SULL’ACQUA – FIUMI ‘: IL PERCORSO LUNGO IL PO È L’ITINERARIO PROTAGONISTA DEL NUOVO EPISODIO

Il percorso lungo il Po è l’itinerario protagonista del nuovo episodio della serie “Lungo il fiume e sull’acqua – Fiumi”, in onda domenica 19 agosto alle 22.05 su Rai5.

Il viaggio inizia in provincia di Reggio Emilia, a Guastalla, e da lì, risalendo il fiume con i racconti dei tempi del Po balneabile, quando il Lido di Guastalla era una vera e propria località per vacanze, si raggiunge Boretto Po, località sede ufficiale di gare internazionali di motonautica.

Il viaggio prosegue in Lombardia, dove Vitaliano Daolio, guida fluviale e pescatore, sfata il mito del pesce siluro: chiacchieratissimo predatore d’acqua, non è, come spesso si racconta, un mostro arrivato dall’estero per sterminare i pesci del Po, ma al contrario potrebbe costituire una risorsa per far crescere il locale movimento della pesca sportiva, come avviene in tutta Europa.