RAI 5 * ‘ I PREDATORI DELL’ARTE PERDUTA ‘: JOHANNES VERMEER È STATO UNO DEI MASSIMI RAPPRESENTANTI DEL SECOLO D’ORO OLANDESE

Il più grande, il più amato ma anche il più dimenticato. Per secoli. Johannes Vermeer è stato uno dei massimi rappresentanti del Secolo d’Oro olandese, eppure è stato presto dimenticato nei secoli successivi.

La sua grandezza è rimasta sopita a lungo, finché le sue opere, oggi celebratissime in tutto il mondo, sono state riscoperte e rivalutate. Come e quando queste opere, da neglette si sono trasformate in capolavori? Lo svela “I predatori dell’arte perduta”, in onda mercoledì 17 ottobre alle 13.30 su Rai5.