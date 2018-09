RAI 5 * GIUSEPPE VERDI: PROSEGUE CON IL GRAND OPÉRA ‘ I VESPRI SICILIANI ‘ L’OMAGGIO AL GRANDE COMPOSITORE

Prosegue con il Grand Opéra “I vespri siciliani” l’omaggio che Rai Cultura dedica per tutto il mese di settembre a Giuseppe Verdi. L’edizione proposta, in onda domenica 16 settembre alle 9.55 su Rai5 e in replica sabato 22 alle 16.20, è quella andata in scena al Teatro “Giuseppe Verdi” di Busseto nel 2003. La regia dell’opera è affidata a Pier Luigi Pizzi, che cura anche le scene e i costumi. Sul palco ci sono Cesare Lana, Amarilli Nizza, Luca Casalin, Vladimir Stoyanov. Sul podio il maestro Stefano Ranzani.

Regia televisiva di Fausto Dall’Olio. A seguire, alle 12.05, una puntata di “Prima della Prima” racconterà l’allestimento con estratti delle prove e interviste al regista Pier Luigi Pizzi, al direttore d’orchestra Ranzani e agli interpreti Amarilli Nizza e Andrea Papi. L’omaggio a Verdi proseguirà domenica 23 settembre con “Luisa Miller” e si concluderà domenica 30 con “I masnadieri”, proposto nell’edizione messa in scena nel 2013 al Teatro San Carlo di Napoli con la regia teatrale di Gabriele Lavia.