RAI 5 * ‘ EUROPA TRA LE RIGHE – DUBLINO ‘: LUOGO DI NASCITA DI JAMES JOYC E DI PREMI NOBEL PER LA LETTERATURA COME WILLIAM BUTLER YEATS, GEORGE BERNARD SHAW

Luogo di nascita di James Joyce e di Premi Nobel per la letteratura come William Butler Yeats, George Bernard Shaw e Samuel Beckett, è annoverata dall’Unesco fra le prime quattro “città della letteratura”. A Dublino, e ai suoi romanzieri di culto, è dedicato l’ultimo episodio della serie “Europa tra le righe”, in onda mercoledì 19 settembre alle 20.15 su Rai5. La letteratura ha fatto di Dublino una città famosa tra chi ama leggere e i suoi romanzieri sono da sempre i suoi migliori ambasciatori.

Ancora oggi, la città ispira alcuni dei più grandi scrittori contemporanei: il giornalista François Busnel qui incontra Edna O’Brien, coraggiosa scrittrice di culto, un tempo perseguitata e costretta all’esilio. John Banville, vincitore con “Il Mare” del Booker Prize nel 2005, dà appuntamento a Busnel lungo il Liffey, per raccontare cosa ispira la prosa precisa e fredda dei suoi polizieschi.

Con Joseph O’Connor, uno dei grandi romanzieri irlandesi contemporanei, Busnel scopre un evento letterario che non ha equivalente nel mondo: Bloomsday, quando tutta Dublino celebra James Joyce e l’Ulisse, capolavoro della letteratura del XX secolo. Colum McCann – ormai da anni a New York ma cresciuto nei sobborghi di Dublino e premiato nel 2009 dal National Book Award per “Questo bacio vada al mondo intero” – accoglie infine François Busnel nella casa della sua infanzia.