RAI 5 * ‘ COAST AUSTRALIA ‘: IL SECONDO EPISODIO IN ONDA VENERDÌ 5 OTTOBRE SI SPOSTA A SYDNEY

Un paese, un’isola, un continente da esplorare per più di 60mila chilometri in un’avventura in 8 episodi monografici dal Kimberley alla Tasmania. Dopo l’incontaminato e poco abitato Kimberley, il secondo episodio della serie “Coast Australia”, in onda venerdì 5 ottobre alle 14.45 su Rai5 si sposta a Sydney.

Qui lo storico e archeologo Neil Oliver e la sua squadra di esperti studiano le origini geologiche del luogo e ripercorrono la sua storia coloniale.