RAI 5 * ‘ CLASSICAL DESTINATIONS ‘: UN VIAGGIO LUNGO IL CORSO DELL’IMPONENTE DANUBIO, DA BUDAPEST A BRATISLAVA FINO A VIENNA

Un viaggio lungo il corso dell’imponente Danubio, da Budapest a Bratislava fino a Vienna, per raccontare la vita e la musica di grandi compositori: Franz Liszt, Zoltán Kodály e Béla Bartók. È il nuovo episodio della serie in prima visione “Classical destinations”, in onda sabato 29 settembre alle 20.45 su Rai5.

La drammatica storia di Budapest riecheggia nelle opere dell’immenso talento di Franz Liszt e dei musicisti che vennero dopo di lui: Zoltán Kodály e Béla Bartók, compositori che desideravano creare una musica dal sapore squisitamente ungherese. L’episodio si chiude con una breve panoramica di Vienna, accompagnati dalla musica di Beethoven.