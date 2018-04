RAI 3 * UN GIORNO IN PRETURA: L’ORATORIO DEI VELENI, DOMANI IL PROCESSO SUL CASO EVA SACCONAGO

Termina con la puntata di domani – sabato 28 aprile – in onda alle 23.55 su Rai3 il racconto di “Un giorno in pretura” del processo sul caso Eva Sacconago, la ragazza suicidatasi il 22 giugno del 2011.

Celebrato nel Tribunale di Busto Arsizio, presieduto dalla dott.ssa Renata Peragallo, il procedimento vede suor Mariangela Faré imputata di violenza sessuale continuata, molestie sessuali e stalking.

Prima di rifugiarsi nel terribile gesto, Eva con l’aiuto di don Alessandro Bonura aveva tentato di liberarsi dall’abbraccio mortale di suor Faré, denunciando le violenze subite.

Ma ancora una volta, secondo l’accusa, la suora era riuscita ad esercitare la sua influenza negativa sulla ragazza costringendola a ritrattare.

Eva si sente sempre più sola, chiusa in una gabbia da cui non riesce a liberarsi. Ed è proprio in questo momento che alcune chiacchiere velenose vengono diffuse nell’oratorio di Sant’ Edoardo e provocano l’allontanamento di don Bonura, quello che era stato il suo sostegno nell’ultimo periodo della sua breve vita.