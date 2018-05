RAI 3 * UN GIORNO IN PRETURA: DOMENICA 27 MAGGIO LA STORIA DEL “ CANARO DELLA MAGLIANA “

Un giorno in Pretura, a cura di Roberta Petrelluzzi, in onda per la seconda volta in prima serata, domenica 27 maggio alle 21.25 su Rai3, racconterà la storia del “canaro della Magliana”, da cui Matteo Garrone ha liberamente tratto il film Dogman, per il quale Marcello Fonte ha vinto il premio come miglior attore al Festival del cinema di Cannes.

Si tratta del processo a Pietro De Negri, il timido anonimo proprietario di una toeletta per cani in un quartiere popolare di Roma, che uccise Giancarlo Ricci, un giovane conosciuto in tutto il quartiere come ragazzo dalla “testa calda”, dando poi fuoco al cadavere che fu rinvenuto in una discarica, straziato e mutilato.