RAI 3 * UN GIORNO IN PRETURA: DOMANI SABATO 14 APRILE LA TRASMISSIONE RACCONTERÀ LA STORIA DI EVA SACCONAGO

Busto Arsizio: la mattina del 22 giugno 2011 Eva Sacconago, 27 anni, viene trovata impiccata nella propria abitazione. Il caso sembra semplice: suicidio.

In realtà, immediatamente si scopre che le forze dell’ordine erano a conoscenza di uno strano rapporto tra la ragazza e una suora della Chiesa di Sant’ Edoardo, suor Mariangela Faré.

Partono le indagini che porteranno all’incriminazione della suora per violenza e molestie sessuali, violenza privata e stalking. “Un giorno in pretura”, domani sabato 14 aprile alle 24.20 su Rai3, racconterà di come tutto sia iniziato all’oratorio quando la ragazza aveva 15 anni e la suora, sua educatrice, 38. La relazione è stata svelata dai diari conservati da Eva, ma contenenti gli scritti a lei indirizzati da suor Mariangela Faré.