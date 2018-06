RAI 3 * ‘ULISSE IL PIACERE DELLA SCOPERTA’: SABATO 2 GIUGNO LA PUNTATA SARÀ DEDICATA ALLE SORPRESE DEL DNA

Nuovo appuntamento con “Ulisse: il piacere della scoperta”, in onda domani su Rai3. Il Dna è stato definito “l’invenzione” più meravigliosa della Natura e dell’evoluzione, il vero regista che permette a tutto quello che vive di esistere. A questa straordinaria molecola, è dedicata la puntata in onda sabato 2 giugno, alle 21.15. Ma a ben guardare, sarà una puntata dedicata al trionfo e ai segreti della Vita.

Il Dna infatti è la chiave che aprirà le porte del nostro passato e permetterà di scoprire molto sui nostri comportamenti, su come proteggere noi stessi con nuove cure e medicine, e persino su come si smaschera un assassino, o si riesce a ricostruire l’aspetto di esseri viventi scomparsi.

Alberto Angela spiegherà perché in alcune zone del mondo vivono soprattutto persone con la carnagione chiara, o gli occhi a mandorla, o il corpo longilineo e perché nonostante tutte le differenze fra gli esseri umani non abbia senso parlare di razze.

E poi, le malattie, le epidemie come quella della peste e l’eccezione degli individui con lo stesso Dna: i gemelli omozigoti.

Si andrà in antichi cimiteri alla ricerca del micidiale microbo responsabile della Morte Nera e si cercherà di capire se questa o altre epidemie potranno tornare a sterminare l’umanità. Scopriremo che se alcune cose ci piacciono e altre no non è solo questione di gusti ma anche di Dna. Si capirà perché tanti esseri viventi si riproducono attraverso il sesso.

Si parlerà, poi, delle ricerche sulla clonazione, nei laboratori più all’avanguardia, per capire fino a che punto abitudini e stili di vita possono cambiare persino il nostro Dna e come le nuove scoperte possono migliorare la nostra salute. Si conosceranno i ricercatori più sognatori, che lavorano per riportare alla vita animali di epoche lontane. E si capiranno meglio le possibilità offerte dalle nuove tecnologie, aprendo una finestra verso orizzonti che starà a noi esseri umani decidere fino a che punto esplorare.