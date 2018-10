RAI 3 * ‘ TUTTA SALUTE ‘:I NODULI ALLA TIROIDE E LA CANNABIS A FINI TERAPEUTICI

I noduli alla tiroide saranno al centro della puntata di “Tutta salute”, in onda domani giovedì 4 ottobre, alle 10.45 su Rai3. Ospite di Michele Mirabella e Pier Luigi Spada sarà il professor Paolo Vitti, ordinario di Endocrinologia dell’Università di Pisa, che spiegherà l’importanza della tiroide e come mantenerla in buona salute. Le malattie tiroidee, infatti, se diagnosticate in tempo, possono essere curate senza ripercussioni sulla salute.

Chi soffre di tiroide può mangiare i broccoli, i cavoli e tutti quegli ortaggi che appartengono alla famiglia delle crucifere? Quali proprietà contengono? Verrà spiegato nello spazio dedicato alla nutrizione. Inoltre Carlotta Mantovan, con l’aiuto di un esperto, aiuterà a capire l’utilizzo della cannabis a fini terapeutici.