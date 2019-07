RAI 3 * TGR MATERA, ITALIA: « LA CITTÀ DEI SASSI TRA CULTURA, MUSICA E FESTE, IN ONDA SABATO 6 LUGLIO »

Tgr Matera, Italia. La Città dei Sassi tra cultura, musica e feste. Riflessioni su temi economici e geopolitici e momenti di dibattito culturale sono stati al centro della Festa nazionale di Avvenire che si è tenuta alla fine di giugno a Matera. Ne parla il direttore del quotidiano, Marco Tarquinio, ospite di “Matera, Italia”, il settimanale della Tgr curato da Silvano Barone e Oreste Lo Pomo in collaborazione con la Tgr Basilicata, in onda sabato 6 luglio alle 11.30 su Rai3.

In primo piano anche l’intervista al maestro James Conlon, direttore dell’Orchestra Sinfonica della Rai che torna nella sua terra d’origine per un concerto nella Città dei Sassi il 24 luglio, e il grande rito collettivo della Festa della Bruna, la Madonna protettrice di Matera. La ricorrenza è stata festeggiata il 2 luglio tra religione, devozione e culto popolare, in una tradizione che si rinnova da 630 anni. In sommario, inoltre, il ponte culturale fra Tursi e il Golfo Persico con il quartiere antico della “rabatana” e la Matera vista dai giovani con i sogni e la determinazione di chi resta nella sua terra per costruire il proprio futuro e di chi ha deciso di tornare.