RAI 3 * ‘ TGR LEONARDO ‘: GIOVEDÌ 11 OTTOBRE PIERO ANGELA SI RACCONTERÀ IN DIRETTA

Come si diventa Piero Angela? A Tgr “Leonardo” – il quotidiano della scienza e dell’ambiente della Tgr, in onda giovedì 11 ottobre alle 14.50 su Rai – sarà lui stesso a raccontarlo, in diretta.

Il “padre” della divulgazione si soffermerà sul come sia nata la sua passione per il mondo della ricerca, sui momenti più importanti della carriera e sui progetti per il futuro. Tra questi, una serie di incontri dedicati agli studenti, al Politecnico di Torino, per aiutarli a interpretare il mondo in cui viviamo e a prepararsi al futuro.