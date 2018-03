RAI 3 * SALTO NEL VOTO: DAL 24 MARZO UN INSTANT DOC DI AGORÀ SULLA CAMPAGNA ELETTORALE

Un instant doc di Agorà sulla campagna elettorale, dal 24 marzo disponibile in esclusiva su RaiPlay. Un viaggio all’interno della campagna elettorale, un racconto in prima persona, una soggettiva cruda dentro la cronaca quotidiana dei territori. Un romanzo per immagini dove i protagonisti e gli antagonisti della storia elettorale svelano il racconto in presa diretta dell’Italia alle prese con una campagna tra le più incerte degli ultimi anni.

Le storie dei territori e degli elettori coinvolti si incrociano con quelle dei candidati dei vari schieramenti alle prese con un “salto nel voto” che è terminato il giorno dell’inaugurazione delle Camere, il 23 marzo, con il loro “primo giorno da onorevoli.

All’interno di una logica di servizio pubblico, nel solco dei più recenti esperimenti sulla vittoria di Macron e sull’uscita dalla Brexit dei principali network televisivi europei, l’instant doc di Agorà “Salto nel voto – Storie italiane dalla campagna elettorale” ha la freschezza del racconto dell’attualità e il taglio dell’approfondimento, e l’ambizione di fornire una chiave di lettura inedita sulla campagna elettorale appena conclusa.

L’instant doc sarà pubblicato on demand su RaiPlay in forma integrale il 24 marzo 2018 www.raiplay.it