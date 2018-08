RAI 3: ‘ ROCKY 5 ‘: QUINTO APPUNTAMENTO CON LA SAGA DI ‘ ROCKY ‘ IN ONDA MARTEDÌ 14 AGOSTO

Quinto appuntamento con la saga di “Rocky”, in onda su Rai3 martedì 14 agosto alle 21.15. Dopo il duro match contro il potente pugile russo Ivan Drago, Rocky avendo subito dei colpi devastanti alla testa, rischia di ammalarsi gravemente, Adriana preoccupata consiglia a Rocky di smetterla definitivamente con il pugilato.

Rocky decide quindi di riaprire la vecchia palestra che Micky gli ha lasciato per insegnare il pugilato.

Quando un giorno si presenta nella sua palestra un giovane con alle spalle problemi familiari di nome Tommy Gunn, il ragazzo chiede a Rocky se può diventare il suo manager personale e dopo varie richieste accetta.

Tommy inizia così i suoi primi match che terminano tutti con la vittoria, ma questo non gli basta perchè il giovane vuole sfidare subito il campione in carica. Tommy vince l’incontro diventando il nuovo campione del mondo, ma il suo agente lo invoglia a combattere contro Rocky per dimostrare al mondo intero che lui non è inferiore…