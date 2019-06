RAI 3 * “ RADICI, L’ALTRA FACCIA DELL’IMMIGRAZIONE: « LA STORIA DI EVERLINE NYOKABI CHE CON I SUOI DUE FIGLI VIVE A CONDOVE, IN VAL DI SUSA »

Radici, l’altra faccia dell’immigrazione. Davide Demichelis racconterà la vita di Everline Nyokabi. Nuovo appuntamento con “Radici“, il programma di Davide Demichelis, in onda su Rai3 la domenica alle 13. Al centro del programma, storie di immigrati che vivono in Italia e che decidono di tornare al loro Paese di origini per riscoprire le proprie radici, gli affetti e i luoghi della loro vita. Il 9 giugno, Demichelis racconterà la vita di Everline Nyokabi. Everline, in 35 anni, ha vissuto quattro vite diverse: benestante nell’infanzia, baraccata nella giovinezza, prima guida sub del Kenya a 19 anni e poi moglie di Francesco. Con lui emigra a Marina di Camerota (Sa). Oggi Everline si è separata e vive a Condove, in Val di Susa, con i suoi due figli. Lavora in ospedale, è operatrice sociosanitaria. Torna in Kenya e ritrova le tracce della sua storia nei vari ambienti in cui è vissuta. A Nairobi, la capitale, visita la sua famiglia e Kibera: la più grande baraccopoli dell’Africa, dove ha abitato per più di un anno.

Le baracche del suo quartiere non ci sono più, vengono abbattute e ricostruite molto in fretta. Ritrova però i vicoli che si perdono nel fango, i distributori di kerosene per alimentare le lampade e soprattutto i bambini di strada, abbandonati dalle famiglie e costretti ad imparare troppo in fretta a guadagnarsi da vivere, spesso in modo illecito.

Il viaggio prosegue fra le spiagge bianche di Mombasa e Malindi, nel paradiso turistico del Kenya, dove Everline ha trovato il suo primo impiego: prima come segretaria di un Centro per le immersioni e quindi come guida sub. Everline poi, per la prima volta, prova l’emozione che molti turisti vengono a vivere in Kenya: si avventura a piedi in una riserva naturale, dove ammira ippopotami, zebre, bufali, giraffe e molte altre specie.