RAI 3 * ‘ PASSATO E PRESENTE ‘: PAOLO MIELI CON IL PROFESSOR ALBERTO MELLONI PARLERÀ DI PAPA LUCIANI

“Mostrato più che dato” è l’epitaffio che si legge sulla tomba di Giovanni Paolo I, papa per 33 giorni. Un breve periodo che gli è stato sufficiente per entrare nel cuore di migliaia di fedeli, grazie soprattutto al suo stile informale e quasi dimesso.

Papa Luciani ha passato una vita il più possibile lontano dai riflettori, ma paradossalmente la sua morte è stata sezionata in tutte le sue parti, fatta oggetto di illazioni, indagini e ricostruzioni. A “Passato e Presente”, il programma di Rai Cultura in onda venerdì 28 settembre alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia, Paolo Mieli ne parla con il professor Alberto Melloni, per ricostruire che Papa è stato Albino Luciani, e che pontefice avrebbe potuto essere.