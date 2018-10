RAI 3 * ‘ PASSATO E PRESENTE ‘: NEL 1968 IL CARDINALE GIACOMO LERCARO, ARCIVESCOVO DI BOLOGNA, SI DIMETTE DALLA CATTEDRA DI SAN PETRONIO PER MOTIVI DI SALUTE

E’ 12 febbraio 1968: Il cardinale Giacomo Lercaro, arcivescovo di Bologna, si dimette dalla cattedra di San Petronio per motivi di salute. Una decisione improvvisa che il professor Alberto Melloni e Paolo Mieli analizzano a “Passato e Presente”, il programma di Rai Cultura in onda giovedì 18 ottobre alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia.

In un’Italia, sconvolta dal terremoto del Belice, alle prese con il primo governo organico di centrosinistra e con le prime avvisaglie della contestazione giovanile, le dimissioni di Lercaro sembrano una notizia minore. In realtà è stato papa Paolo VI a chiedere al cardinale di rinunciare al suo incarico. Dietro le dimissioni si nasconde uno scontro interno alla curia romana, e una frattura su uno dei più sanguinosi confitti del ‘900: la guerra in Vietnam.