RAI 3 * ‘ PASSATO E PRESENTE ‘ LA COPPA DAVIS IN CILE: LA FINALE DELLA DISCORDIA

Dicembre 1976. L’Italia, trascinata dal suo giocatore più rappresentativo, Adriano Panatta, giunge in finale del più prestigioso torneo di tennis per nazioni: la Coppa Davis. L’altra finalista è il Cile, e gli incontri si disputano a Santiago, dove tre anni prima il generale Pinochet ha rovesciato, con un colpo di stato, il legittimo governo del presidente Allende.

A “Passato e presente” – il programma di Rai Cultura in onda martedì 11 settembre alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia – Paolo Mieli ne parla con il professor Ermanno Taviani. In vista della finale, in Italia prende il via un serrato dibattito che coinvolge politici, artisti e diplomatici sull’opportunità della nostra partecipazione. Alla fine la squadra azzurra partirà per il Cile, e vincerà la Coppa, ma la partita decisiva, il doppio, riserverà un colpo di scena.