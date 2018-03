RAI 3 * L’ULTIMO LUPO: IL FILM DI JEAN-JACQUES ANNAUD VERRÀ TRASMESSO LUNEDÌ 12 MARZO

Lunedì 12 marzo Rai3 trasmette alle 21.15 il film di Jean-Jacques Annaud “L’ultimo lupo” con Feng Shao Feng, Shawn Dou, Ankhnyam Ragchaa.

1969. Chen Zhen, giovane studente di Pechino, viene inviato nel cuore della Mongolia per istruire una tribii di pastori nomadi. In realtà, sarà Chen a imparare vere e proprie lezioni su una regione ostile e infinita, sulla vita in comunità, su libertà e responsabilità, e soprattutto sulla creatura più temuta e venerata delle steppe: il lupo…