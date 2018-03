RAI 3 * CHI L’HA VISTO?: NELLA PUNTATA DI DOMANI I CASI DI FEMMINICIDIO DEGLI ULTIMI GIORNI

Nella puntata di “Chi l’ha visto?”, in onda su Rai3 mercoledì 21 marzo alle 21.15, ancora una storia di orrore contro le donne, che non si ferma neanche davanti ad una scuola, proprio quando i bambini stanno entrando in classe.

Così il nome di Immacolata Villani, 31 anni, uccisa dal marito mentre accompagna a scuola la figlia di 8 anni a Terzigno, si aggiunge alla lunga lista degli ultimi giorni: Laura Petrolito, 20 anni, uccisa a coltellate e gettata in un pozzo dal compagno a Siracusa, Marian, uccisa dal branco a Londra e Antonietta Gargiulo, unica sopravvissuta alla strage dell’ex marito che ha ucciso le due figlie piccole. In puntata gli ultimi aggiornamenti sulla morte di Alessandro Neri a Pescara.